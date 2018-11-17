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برلمان

محامية حقوقية: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني..صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قالت المحامية الحقوقية مها أبو بكر، إنه لابد للبرلمان من الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية في أسرع وقت.

وأضافت أبو بكر، خلال ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون الأحوال الشخصية، مساء اليوم السبت، أن القانون الحالي مأساوي، وغير إنساني لانه لا يتعلق بطرفين فقط بل بازدحام شديد في القضايا.

وتابعت المحامية الحقوقية: تم استغلال المكايدة في الاختصاص بشكل كبير، واتمنى أن ينقل ما يقوم به المجلس القومي للمرأة بتخصيص جزء من التمويل إلى الدولة نفسها.

ويستكمل حزب المحافظين سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، والمحامية الحقوقية مها أبو بكر، والخبير النفسي والأسري الدكتور هاشم بحري، في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.
محامية حقوقية: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني..صور
محامية حقوقية: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني..صور
محامية حقوقية: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني..صور
محامية حقوقية: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني..صور
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