أردوغان يحبس أم وطفلها الرضيع بتهمة المشاركة في الانقلاب.. صورة

أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، السبت، بأن السجون التركية استقبلت طفلا حديث الولادة، عمره 25 يوما فقط، مع أمه المتهمة بالاشتراك في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.



وأضافت أنها ليست السابقة الأولى للسجون التركية في عهد أردوغان، حيث تعج السجون بمئات الأطفال منذ محاولة الانقلاب.



وتابعت أن الأمن التركي، قبل يومين، ألقى القبض على سيدة تركية تدعى عائشة تاش مع طفلها ذي الـ25 يوما، بشكل مخالف للقوانين وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.



فيما أكد الخبراء والقانونيون أن استمرار اعتقال السيدات الحوامل مع أطفالهن حديثي الولادة، يخالف القوانين ومبادئ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.



وأشارت إلى أن المادة 4/16 من قانون تنفيذ العقوبات التركي رقم 5275 تنص على أن يتم الإفراج عن السيدات الحوامل واللاتي لم يمر 6 أشهر على وضعهن، لحين زوال السبب.



وذكرت أن السجون التركية تحتوي على ما يزيد عن 500 طفل ورضيع مع أمهاتهم، اللائي صدرت في حقهن أحكام قضائية في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة.



وحذر الخبراء القانونيون الأوروبيون مرارا وتكرارا، في أوقات سابقة، السلطات التركية من الاعتقالات التعسفية التي تتجاهل القوانين المحلية وكذلك المبادئ المعتمدة في مجال حقوق الإنسان الأوروبية.



ولفتت إلى أن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي قدم خلال الدورة البرلمانية السابقة مشروع قانون لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1و6 سنوات، الموجودين داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم، وينص على تأجيل العقوبة الموقعة على الأمهات إلى حين بلوغ الأطفال والرضع سن 6 سنوات، لكن القانون لم يتم اعتماده.