حزب المؤتمر: مشاركة السيسي في جنازة النعماني تؤكد عدم نسيان مصر لشهدائها

أكد حزب المؤتمر ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جنازة الشهيد الصقر العقيد ساطع النعمانى دليل قاطع على ان مصر قيادة وحكومة وشعبا لا يمكن أن تنسى أبدا شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.





وأشار حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، في بيان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضرب المثل والقدوة فى تقديره واحترامه الكبيرين لشهداء مصر الأبطال والبواسل من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.





وأضاف أن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لايمكن ان ينسى ابدا تضحيات ابطال الجيش والشرطة فى اشرف وانبل معركة ضد الإرهاب والإرهابية خوارج هذا الزمان وكلنا فداء لهذا الوطن.



