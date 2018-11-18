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حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين سقطت بهم دراجة نارية فى ترعة بنجع حمادى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
يوسف رجب
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، سقطت بهم دراجة نارية فى ترعة بمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية فى ترعة بنجع حمادى، نتج عنها مصرع مصطفى إبراهيم عبدالراضى 25 عام، وإصابة محمد أحمد جمعه 31 عاما " اشتباه ما بعد الارتجاج" و أحمد بلال رضوان 23 عاما" نزيف داخلي بالصدر".

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف- مدير المرفق، بسيارتين إسعاف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادى العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.
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