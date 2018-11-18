جامعة عين شمس تحتفل بالمؤرخ إسحاق عبيد

افتتح د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية تحت عنوان "مسافر عبر العصور" في إطار الموسم الثقافي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز الدراسات البردية والنقوش لتكريم العالم الجليل والمؤرخ الدكتور إسحق عبيد أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية.



وعبر د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، عن سعادته وامتنانه بتواجده في هذه الاحتفالية المقامة بمركز البرديات والنقوش بجامعة عين شمس، والذي يعتبر من أهم المراكز وابرزها في قطاع شئون البيئة الذي يضم " 62 مركزا" تساهم في الارتقاء بالشباب والتواصل المجتمعي، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم.



وأشار د. طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن د. إسحاق عبيد، يعد قامة من قامات المجتمع وهو من مواليد 1933 بمحافظة أسيوط وتخرج من جامعة الاسكندرية عام 55 وجمع بين ثقافة الجنوب والشمال، حيث حصل على الدكتوراه عام 68 من جامعة نوتنجهام بإنجلترا، وهو من أهم الأدباء والفلاسفة والمترجمين على مستوى مصر والعالم العربي. وله العديد من المؤلفات والكتب المترجمة في التاريخ والأدب والشعر، كما مثل مصر في العديد من الدول الأوروبية والعربية.



وعبر د. إسحاق عبيد، عن سعادته لتواجده في رحاب مركز البرديات والنقوش بجامعة عين شمس واكد علي ان مصر ستظل محروسة وفي تقدم وازدهار ونجاح دائم.