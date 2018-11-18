ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة عين شمس تحتفل بالمؤرخ إسحاق عبيد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:27 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية تحت عنوان "مسافر عبر العصور" في إطار الموسم الثقافي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز الدراسات البردية والنقوش لتكريم العالم الجليل والمؤرخ الدكتور إسحق عبيد أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية.

وعبر د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، عن سعادته وامتنانه بتواجده في هذه الاحتفالية المقامة بمركز البرديات والنقوش بجامعة عين شمس، والذي يعتبر من أهم المراكز وابرزها في قطاع شئون البيئة الذي يضم " 62 مركزا" تساهم في الارتقاء بالشباب والتواصل المجتمعي، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم.

وأشار د. طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن د. إسحاق عبيد، يعد قامة من قامات المجتمع وهو من مواليد 1933 بمحافظة أسيوط وتخرج من جامعة الاسكندرية عام 55 وجمع بين ثقافة الجنوب والشمال، حيث حصل على الدكتوراه عام 68 من جامعة نوتنجهام بإنجلترا، وهو من أهم الأدباء والفلاسفة والمترجمين على مستوى مصر والعالم العربي. وله العديد من المؤلفات والكتب المترجمة في التاريخ والأدب والشعر، كما مثل مصر في العديد من الدول الأوروبية والعربية.

وعبر د. إسحاق عبيد، عن سعادته لتواجده في رحاب مركز البرديات والنقوش بجامعة عين شمس واكد علي ان مصر ستظل محروسة وفي تقدم وازدهار ونجاح دائم.
loading...

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن مهام سيد عبد الحفيظ بجهاز الأهلي وأزمة غالي.. فيديو

انتهت بالاعتذار والحبس.. حكاية أشهر 6 جرائم ضد المصريين بالخارج

العثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما بروض الفرج

محمد مرجان يكشف تفاصيل مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي

ليبرمان يفتح النار على حكومة الاحتلال ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

ممدوح عباس يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية متطورة كانت من نصيب قطر

مسلسل توم وجيري بين لوفرين وراموس.. العرض مستمر

شاهد.. احتجاجات في هولندا بسبب بابا نويل

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن أصدقاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

فيديو

ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور
فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ
رئيس الترسانة يكشف حقيقة سعيه لإفشال الجمعية العمومية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟