قضايا الدولة تهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، في بيان اليوم الأحد، إن برقية التهنئة جاء فيها: ندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركة وأن يعم الأمن والأمان ربوع العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.