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ثقافة

شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
طارق موسى
صنع النحات هانى جمال من محافطة المنيا، تمثالا للدكتور مجدى يعقوب، تكريما له بعد حصوله على لقب أسطورة الطب من جامعة شيكاغو .

يذكر أن النحات هانى جمال سبق وأن نحت تمثالا النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول.

استطاع النحات الشاب هانى جمال تجسيد ملامح الدكتور مجدى يعقوب بكل دقة ، ليصبح التمثال وكآنه صورة طبق الأصل تليق بمكانة طبيب القلب الأشهر فى مصر والعالم .


يذكر ان الدكتور مجدى يعقوب يقدم خدمات إنسانية جليلة من خلال مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمدينة أسوان منذ إفتتاحه في عام 2009 ليكون علامة مضيئة للبسطاء ونموذجًا للعطاء اللامحدود من ملك القلوب ليرسم الإبتسامة على وجوههم ، ويكون هذا المركز نبراسًا يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل .
شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور
شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور
شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور
شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور
شاب منياوى يجسد تمثالا لمجدى يعقوب تكريما لأسطورة الطب .. صور
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