بلومبرج يتبرع لجامعة أمريكية بـ 1.8 مليار دولار

أعلن مايكل بلومبرج، عمدة مدينة نيويورك السابق ومالك وكالة "بلومبرج" الاقتصادية عن تبرعه بمبلغ 1.8 مليار دولار لجامعة جون هوبكنز، لتمكين الجامعة التي تخرج منها من حصر القبول فيها على الطلاب الذين يستحقون فقط، إذ سيذهب التبرع إلى برامج المساعدات المالية في الجامعة للطلاب المؤهلين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما سيمكّن الجامعة من تقديم المزيد من المنح الدراسية لمواجهة التكاليف والقروض المرتفعة بشكل كبير.



وقال بلومبرج، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "إن الولايات المتحدة في أفضل حالاتها عندما تكافئ الأشخاص على أساس جودة عملهم وليس على حجم محافظهم"، لافتًا إلى أن دراسته جرى تمويلها من خلال قرض ووظيفة في الحرم الجامعي.



وأضاف أن الشهادة التي حصل عليها من جامعة جون هوبكنز فتحت له أبوابًا كانت ستظل مغلقة، وسمحت له بأن يعيش الحلم الأمريكي.



من جهته قال رئيس الجامعة رونالد دانيالز، إن مساهمة بلومبرج "أكبر تبرع على الإطلاق لمؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة، وستتيح للمؤسسة الالتزام بشكل دائم بقبول الطلاب الذين يحققون أعلى النتائج، بغض النظر عن قدرتهم على دفع تكاليف تعليمهم، مشيرًا إلى أن الجامعة المرموقة تأسست عام 1876 بتبرع قيمته سبعة ملايين دولار من متجر بالتيمور جونز هوبكنز، الذي كان حينها بدوره أكبر تبرع من نوعه في العالم.