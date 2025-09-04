يتصدر الترند.. هل يصبح البرتغالي باولو بينتو مدربًا للأهلي خلفًا للإسباني ريبيرو؟

تصدر المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية وذلك بعد دخول مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

وبحسب تقارير صحفية، بدأت اتصالات الأهلي مع بينتو منذ عدة أيام للتعرف على شروطه المالية والتعاقدية، قبل حسم القرار النهائي بشأن التعاقد معه أو الاتجاه نحو أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة.

السيرة التدريبية للمدرب المرشح

باولو بينتو، المولود في 20 يونيو 1969، يمتلك خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي.

فقد قاد سبورتنج لشبونة للتتويج بكأس البرتغال عامي 2007 و2008، كما تولى تدريب منتخب البرتغال (2010–2014) وقاده إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2012.

كذلك درب أولمبياكوس اليوناني وحقق معه لقب الدوري، قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع منتخب كوريا الجنوبية (2018–2022) قاد خلالها "محاربي التايغوك" إلى دور الـ16 في كأس العالم بقطر 2022.

أما آخر محطاته التدريبية فكانت مع منتخب الإمارات حتى مارس 2025، حيث تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال وفشله في التتويج بلقب كأس الخليج بالكويت.

ويعرف بينتو بأسلوبه الواقعي الذي يعتمد على الصلابة الدفاعية والانتقال السريع، وهو ما جعله أكثر نجاحًا في قيادة المنتخبات القومية مقارنة بالأندية.

وكلاء يكشفون الكواليس

من جانبه، كشف وكيل اللاعبين ممدوح الساعاتي، في تصريحات متلفزة أن إدارة الأهلي تلقت ما يزيد على 50 سيرة ذاتية لمدربين أجانب مرشحين لتولي تدريب الفريق.

وأوضح الساعاتي أنه رشح للإدارة الإيطالي فالتر ماتزاري، الذي سبق له تدريب أندية كبرى مثل إنتر ميلان ونابولي وواتفورد، إضافة إلى الهولندي جون فان دن بروم، الذي توج مع أندرلخت البلجيكي بلقبي الدوري والكأس.

وأضاف: «الأهلي يفضل دائمًا المدرسة البرتغالية أو السويسرية، نظرًا للنجاحات التي حققها معهما سابقًا»، لافتا إلى أن المفاوضات مع باولو بينتو قائمة منذ أربعة أيام، لكنه يرى أن الأخير أنسب للمنتخبات أكثر من الأندية.

وختم وكيل اللاعبين تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي لا يتعجل التعاقد مع مدير فني جديد، حيث يدرس الملف بعناية لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

