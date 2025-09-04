قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يتصدر الترند.. هل يصبح البرتغالي باولو بينتو مدربًا للأهلي خلفًا للإسباني ريبيرو؟

الأهلي
الأهلي
أمينة الدسوقي

تصدر المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية وذلك بعد دخول مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

وبحسب تقارير صحفية، بدأت اتصالات الأهلي مع بينتو منذ عدة أيام للتعرف على شروطه المالية والتعاقدية، قبل حسم القرار النهائي بشأن التعاقد معه أو الاتجاه نحو أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة.

السيرة التدريبية للمدرب المرشح

باولو بينتو، المولود في 20 يونيو 1969، يمتلك خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي. 

فقد قاد سبورتنج لشبونة للتتويج بكأس البرتغال عامي 2007 و2008، كما تولى تدريب منتخب البرتغال (2010–2014) وقاده إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2012.

كذلك درب أولمبياكوس اليوناني وحقق معه لقب الدوري، قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع منتخب كوريا الجنوبية (2018–2022) قاد خلالها "محاربي التايغوك" إلى دور الـ16 في كأس العالم بقطر 2022.

أما آخر محطاته التدريبية فكانت مع منتخب الإمارات حتى مارس 2025، حيث تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال وفشله في التتويج بلقب كأس الخليج بالكويت.

ويعرف بينتو بأسلوبه الواقعي الذي يعتمد على الصلابة الدفاعية والانتقال السريع، وهو ما جعله أكثر نجاحًا في قيادة المنتخبات القومية مقارنة بالأندية.

وكلاء يكشفون الكواليس

من جانبه، كشف وكيل اللاعبين ممدوح الساعاتي، في تصريحات متلفزة أن إدارة الأهلي تلقت ما يزيد على 50 سيرة ذاتية لمدربين أجانب مرشحين لتولي تدريب الفريق.

وأوضح الساعاتي أنه رشح للإدارة الإيطالي فالتر ماتزاري، الذي سبق له تدريب أندية كبرى مثل إنتر ميلان ونابولي وواتفورد، إضافة إلى الهولندي جون فان دن بروم، الذي توج مع أندرلخت البلجيكي بلقبي الدوري والكأس.

وأضاف: «الأهلي يفضل دائمًا المدرسة البرتغالية أو السويسرية، نظرًا للنجاحات التي حققها معهما سابقًا»، لافتا إلى أن المفاوضات مع باولو بينتو قائمة منذ أربعة أيام، لكنه يرى أن الأخير أنسب للمنتخبات أكثر من الأندية.

وختم وكيل اللاعبين تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي لا يتعجل التعاقد مع مدير فني جديد، حيث يدرس الملف بعناية لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
 

باولو بينتو مجلس إدارة النادي الأهلي سبورتنج الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد