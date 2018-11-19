ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: امتحان عربي الصف الثاني الثانوي ورقة واحدة وزمن الإجابة 3 ساعات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن امتحان الفصل الدراسي الأول لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

وأكد منشور رسمي صادر بتوقيع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور غازي البنواني مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، أنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فقد تقرر أن يكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام ، يأتي في ورقة واحدة.

وأوضح المنشور الرسمي الذي تم إرساله لجميع المديريات، أن الوزارة قررت أيضا أن يكون الزمن المحدد للإجابة عن هذا الامتحان 3 ساعات ، مؤكدةً أنه سيتم إرسال القرار الوزاري أو النشرة الرسمية المنظمة لذلك قريبًا.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي كانوا يمتحنون امتحان مادة اللغة العربية في ورقتين منفصلتين، بحيث يمتحن الطالب الورقة الاولى لمدة ساعة ونصف ثم تكون هناك راحة نصف ساعة ثم يؤدي الطالب الامتحان في الورقة الثانية لمدة ساعة ونصف.
التعليم: امتحان عربي الصف الثاني الثانوي ورقة واحدة وزمن الإجابة 3 ساعات
loading...

ترشيحاتنا

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

ضربة موجعة من الأحزاب السياسية العراقية ضد قطر

التعليم: امتحان عربي الصف الثاني الثانوي ورقة واحدة وزمن الإجابة 3 ساعات

أطعمة تساعد على استعادة الطاقة والنشاط

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

ملعب مباراة ديربى الكونغو يتحول لبحيرة بسبب الأمطار الغزيرة .. فيديو

بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه.. اصنعي بنفسك غسولا للفم

أمواج البحر تهدم 3 بلكونات فى عمارة سكنية .. فيديو

سائقة تتعرض لحادث مميت في سباق سيارات..فيديو

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

البابا تواضروس: الشخصية المصرية محبة للدين ولكن تكره الحكم باسمه

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو
موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟