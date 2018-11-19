التعليم: امتحان عربي الصف الثاني الثانوي ورقة واحدة وزمن الإجابة 3 ساعات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن امتحان الفصل الدراسي الأول لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.





وأكد منشور رسمي صادر بتوقيع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور غازي البنواني مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، أنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فقد تقرر أن يكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام ، يأتي في ورقة واحدة.





وأوضح المنشور الرسمي الذي تم إ رساله لجميع المديريات، أن الوزارة قررت أيضا أن يكون الزمن المحدد للإجابة عن هذا الامتحان 3 ساعات ، مؤكدةً أنه سيتم إرسال القرار الوزاري أو النشرة الرسمية المنظمة لذلك قريبًا.



