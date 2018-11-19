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رياضة

إسلام محارب ينتظم بمران الأهلي اليوم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق صباح اليوم "الاثنين" على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب محارب عن المران الجماعي أمس؛ بسبب الإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مشاركته في ودية الفريق أمس الاول أمام نظيره الشباب والتي حسمها الفريق الأول بهدف نظيف سجله وليد سليمان.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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