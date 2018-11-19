شوبير: الجبلاية تنهي الاتفاق مع شركة ملابس عالمية لرعاية المنتخب..فيديو

أكد أحمد شوبير الإعلامي وعضو اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تلقي عرضا مغريا من الشركة الراعية لملابس النادي الأهلي لرعاية ملابس المنتخب الوطني.



وأضاف شوبير عبر برنامجه " ساعة مع شوبير " أن أبو ريدة انهي اتفاقه مع شركة ملابس عالمية لتولي ملابس المنتخب المصري مشددا على ان العقد سيكون الأعلى في تاريخ الرياضة المصرية.



والجدير بالذكر ان المنتخب المصري حقق فوزا امام نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتبقى لكل فريق مباراة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

