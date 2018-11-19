ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شوبير: الجبلاية تنهي الاتفاق مع شركة ملابس عالمية لرعاية المنتخب..فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد أحمد شوبير الإعلامي وعضو اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تلقي عرضا مغريا من الشركة الراعية لملابس النادي الأهلي لرعاية ملابس المنتخب الوطني.

وأضاف شوبير عبر برنامجه " ساعة مع شوبير " أن أبو ريدة انهي اتفاقه مع شركة ملابس عالمية لتولي ملابس المنتخب المصري مشددا على ان العقد سيكون الأعلى في تاريخ الرياضة المصرية.

والجدير بالذكر ان المنتخب المصري حقق فوزا امام نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتبقى لكل فريق مباراة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.
loading...

ترشيحاتنا

رقم قياسى عربى غير مسبوق بالأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون 2019

معلومات لا تعرفها عن أبو الوفا الصعيدي.. وسر تجمهر مواطني ساحل العاج عليه

مصر تعلن تأسيس تحالف فرنسى من 9 شركات لدعم قطاع الصحة في المحافظات

التعليم توضح تفاصيل النظام الجديد لامتحانات أولى ثانوي ومواعيدها

المجموع الكلي والدرجات المخصصة لكل مادة في نظام أولى ثانوي الجديد

قصة المرآة المسكونة بشبح قائد تيتانيك

وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تتمتع بالحماية والسرية الكاملة

تجديد الخطاب الديني ومحاربة المتطرفين.. رسائل دائمة من الرئيس السيسي في احتفالات المولد النبوي

السيسي: 230 مليون دولار لتحقيق التنمية فى الدول العربية حتى 2030

الخطيب يخضع لعملية جراحية بألمانيا.. اليوم

ابنة الخطيب توجه رسالة إلى جماهير الأهلى بعد خضوع والدها لعملية جراحية

شاهد.. أحمد فلوكس يحمل هنا شيحة في دبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

فيديو

الصحة تغلق 298 منشأة طبية مخالفة
بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى
هالة السعيد: مصر تولى أهمية كبرى للشباب والنساء في رؤية 2030..فيديو
الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟