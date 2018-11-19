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أخبار العالم

شاهد.. لحظة وصول الملك سلمان مجلس الشورى السعودي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية فيديو للحظة وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لمقر مجلس الشورى لإلقاء خطابه الملكي.

وتضمن الفيديو عزفا وتحية من قبل جميع الحاضرين، حيث تواجد بالمجلس جميع اعضائه، وعدد من وزراء الدولة، لحضور افتتاح أعمال السنة الثالثة بالدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي.

ويلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، خطابه الافتتاحي لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة بمجلس الشورى السعودي، والذي يوضح سياسة المملكة العربِية السعودية من الجوانب الداخلِية والخارجية.
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