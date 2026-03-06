بقفطان أسود ..عبير صبري تخطف الإنظار عبر إنستجرام

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وخطفت عبير صبري الانظار بإطلالة لافته محتشمه مرتدية قفطان طويل باللون الأسود، ذا تصميم جذاب و أنيق.

وأكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، وحذاء بكعب عالٍ باللون الاسود، بينما اختارت تسريحة شعر منسدل ومكياجًا هادئًا ركز على إبراز ملامحها بشكل ناعم ومتناسق.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بأناقتها وقدرتها الدائمة على اختيار إطلالات تجمع بين البساطة والفخامة .