تونس تهدد مشاركة أزارو مع الأهلى ضد الوصل الإماراتى

أصبح المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مهددا بالغياب عن فريقه أمام الوصل الإماراتى فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.



ويشارك وليد أزارو غدا مع منتخب بلاده المغرب أمام تونس فى مباراة ودية دولية تقام بين المنتخبين فى ظل الاستعداد لخوض منافسات الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون 2019.



وهو الأمر الذى يصعب من فرص تواجد اللاعب مع فريقه الأهلى أمام الوصل، حيث إنه سيصل إلى الإمارات قبل 24 ساعة فقط من إقامة المباراة المهمة للغاية بالنسبة للمارد الأحمر والتى لا تقبل سوى الفوز من أجل التأهل واستكمال مسيرته بالبطولة العربية.



ويعد وليد أزارو واحدا من أهم اللاعبين داخل أركان القلعة الحمراء فى ظل المستوى الفنى والبدنى القوى الذى يقدمه ونجاحه فى قيادة الهجوم الأحمر بامتياز طوال الفترة الماضية.



وكان الأهلى تعادل مع الوصل الإماراتى 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.