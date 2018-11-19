ولي العهد السعودي يشارك في قمة العشرين الاقتصادية بالأرجنتين

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين الاقتصادية التي تستضيفها الأرجنتين نهاية الشهر الحالي.



وقال الفالح إن هذه المشاركة ستأتي ضمن جولة خارجية سيقوم بها ولي العهد السعودي، وفق ما نقلته فضائية العربية.



على جانب آخر كشف الفالح عن افتتاح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمشروع وعد الشمال الاقتصادي يوم الخميس المقبل.



