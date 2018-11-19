روجينا تنشر صورة مع أحمد زاهر: حمدالله على سلامتك

نشرت الفنانة روجينا، صورة لها برفقة الفنان أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بعد تعرضه لالتواء في قدمه، بعد سقوطه من على المسرح.



وعلقت على الصورة قائلة: "عايز تعرف غلاوتك، انت غالي وغالي أوي كمان، حمدالله على سلامتك يا أبو البنات، ربنا يحفظك ويخلي لك سندك وحبيبة عمرك، حبيبتي هدى والبنات، هنروح الجيم امتي بقي عشان تكوافقين ما مل الفورمة، ادلع ياسيدي علينا احنا ما هو انت الزوز".



يذكر أن أحمد زاهر يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم "البدلة" مع تامر حسني، إلى جانب مسلسل "البريمو" والذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني من العام المقبل.



