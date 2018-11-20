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حلا شيحة: نور الشريف رشحني لبطولة مسلسل الرجل الآخر.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
الفنان الراحل نور
الفنان الراحل نور الشريف
حمزة شعيب
قالت الفنانة حلا شيحة، إن اختيارها للمشاركة ببطولة مسلسل "الرجل الآخر" كان من الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان متواجدا بالصدفة خلال عمليات المونتاج الخاصة بمسلسلها "كلمات".

وأوضحت، خلال حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، أنها وعلى الرغم من خوفها من الوقوف أمام فنان بحجم نور الشريف وهي ما زالت في بدايتها؛ إلا أنها أدت "بروفة" مع المخرج مجدي أبو عميرة؛ فوافقوا عليها فورا بعد نجاحها في تأدية الدور.

وأكدت شيحة، أن مسلسل "كلمات" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان الراحل جميل راتب، كان أول أعمالها الدرامية، حيث تم ترشيحها له بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية.

وأشارت إلى أنها تعلمت كثيرًا من الفنان الراحل نور الشريف خلال مشاركتها في مسلسل "الرجل الآخر"، بطولته هو والفنانة ميرفت أمين.
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