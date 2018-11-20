إلهان عمر: نحضر لمنع حظر الحجاب داخل الكونجرس

بعد دخولها التاريخ كأول امرأة سمراء البشرة ومسلمة ومحجبة تفوز بعضوية مجلس النواب الأمريكي، أعلنت عضوة الكونجرس، إلهان عمر، رسميًا، عن تأييدها لمشروع قانون يطالب بمنع حظر ارتداء الحجاب داخل قبة الكونجرس، كانت قد تقدمت به الكتلة الديمقراطية، الأسبوع الماضي.



وقالت عمر، وهي صومالية الأصل، عبر "تويتر" إنها قررت ارتداء الحجاب استنادًا إلى حريتها الشخصية، مشيرةً إلى أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي قد منحها هذا الحق.



وأضافت: "سأحارب حظر ارتداء الحجاب داخل الكونجرس، ولن يكون هذا الحظر هو الأخير".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت، مؤخرًا، تقريرًا قالت فيه إن الحزب الديمقراطي كشف، الخميس الماضي، النقاب، عن مشروع يضم مجموعة من القواعد التي تتعلق بكيفية إدارتهم للمجلس بمجرد حصولهم على الأغلبية في الكونجرس الجديد، العام المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن أحد التغييرات التي اقترحتها النائبة المسلمة المُنتخبة أول امرأة محجبة في الكونجرس عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، يقترح تعديل القاعدة التي تعود إلى 180 عامًا وتحظر ارتداء الحجاب داخل قاعة المجلس.



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الدفاع عن الأمريكيين المسلمين في مجلس النواب الأميركي؛ سيشكل تحديًا تخوضه إلهان عمر، لافتة إلى أن المشروع المُقترح من رئيس لجنة القواعد القادم جيم ماكجفرن، عن مقاطعة ماساتشوستس، حظي بدعم الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي، يوم الخميس، إِذْ اجتمع الديمقراطيون سرًا؛ للتحضير للعام الجديد.