12 معلومة عن حياة الرسول يغفل عنها البعض .. تعرف عليها

أرسل الله تعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والقضاء على الظلم، ويتوجب على الجميع معرفة حياة الرسول، والاقتداء بمواقفه، وتربية الأبناء على الأخلاق، والخصال الحميدة التي تحلى بها، ومهما تحدثنا عن رسول الله فلن نوفيه حقه، وفي هذا المقال سنذكر بعض المعلومات التي تخص نبينا الكريم، والتي يجب على الجميع معرفتها.



معلومات عامة عن الرسول:

- عدد ابناء الرسول ثلاثة أولاد، وأربعة بنات، هم: عبد الله، والقاسم، وإبراهيم، وفاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم. عدد أعمام الرسول تسعة، هم أبناء عبد المطلب، وهم: الحارث، وأبو طالب، والزبير، وضرار، وحمزة، و الغيداق، والمقوّم، والعباس، وأبو لهب.



- عدد عمات الرسول ست عمات من عدّة أمهات، وهن: أميمة، وبرّة، وأم حكيمة، وعاتكة، وأروى، وصفية.



- تزوج الرسول بثلاث عشرة امرأة، وهن: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أمية، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنهن. بنو النجار، وبني الزهرة أخواله.



- ينتمي الرسول إلى قبيلة قريش العدنانية.



- كنية الرسول أبو القاسم.



- برة بنت عبد العزى جدته لأمه.



- كلٌّ من علي بن أبي طالب، وعتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، وعثمان بن عفان أصهار النبي.



- أم سلمة رضي الله عنها آخر من توفي من زوجاته.



- حليمة السعدية، ثوبية مولاة أبي لهب مرضعاته.



- بُعث الرسول بالرسالة وعمره أربعين عامًا.



-أسري بالرسول ليلة الإسراء والمعراج من بيت أم هانئ.



- تُوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون عامًا.



