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منوعات

وصول موكب الصوفية إلى مسجد الحسين احتفالا بالمولد النبوي الشريف

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
محمد بدران - عز حسين
وصلت منذ قليل، المسيرة التي خرج بها أبناء الطرق الصوفية إلى مسجد الإمام الحسين؛ احتفالا بالمولد النبوي الشريف.


وانطلقت المسيرة التي يطلق عليها أبناء الطرق الصوفية «الزفة»، بعد صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد الإمام الحسين.

ويشهد محيط ميدان ومسجد الإمام الحسين تزاحمًا شديدا، إثر توافد المئات من أبناء الطرق الصوفية لإحياء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يذكر أن مشيخة الطرق الصوفية، بدأت منذ صباح الأمس، احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، والساحات والسرادقات المحيطة بالضريح
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