الرئيس الأمريكي: حماقة أن نلغى العقود العسكرية مع الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تظل "شريكا راسخا" للسعودية، رغم ما يحاوله البعض من القيام بأعمال تستهدف الاضرار بالعلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وذلك فى أعقاب مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.



وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، ونقلته وسائل الإعلام العالمية، إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".



أكد ترامب أن السعودية حليف قوي لبلاده في منطقة الشرق الأوسط.