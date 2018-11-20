نيللي كريم بإطلالة أنثوية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنثوية، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وقد ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، والمصنوع من الجلد، وهو ما أعطاها إطلالة أنثوية وغامضة للغاية.



اختارت نيللي رفع شعرها إلى الأعلى منسدلا على ظهرها، وهو ما أكمل من إطلالتها، مع اختيار مكياج بسيط وغير متكلف، ولكنه يتماشى مع إطلالتها.



ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات فاختارت عقد بسيط باللون الفضي، مع قرطين باللون الفضي المصنوع من اللؤلؤ.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة نيللي كريم، التي نشرتها عبر حسابها الإلكتروني عبر الإنستجرام.