ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نيللي كريم بإطلالة أنثوية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:24 م
نيللي كريم
نيللي كريم
آية التيجي
ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنثوية، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وقد ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، والمصنوع من الجلد، وهو ما أعطاها إطلالة أنثوية وغامضة للغاية.

اختارت نيللي رفع شعرها إلى الأعلى منسدلا على ظهرها، وهو ما أكمل من إطلالتها، مع اختيار مكياج بسيط وغير متكلف، ولكنه يتماشى مع إطلالتها.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات فاختارت عقد بسيط باللون الفضي، مع قرطين باللون الفضي المصنوع من اللؤلؤ.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة نيللي كريم، التي نشرتها عبر حسابها الإلكتروني عبر الإنستجرام.
نيللي كريم بإطلالة أنثوية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

ننشر خطاب الكاف بشأن إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي بسبب الترجي

حالة واحدة لسحب اللقب الإفريقي من الترجي التونسي

شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو

ربيع ياسين عن مشروع الـ 1000 محترف: ادي العيش لخبازة

عواجيز المولد.. شيخوخة تصارع عناء السفر للاحتفال بمولد النبى.. صور

فييرا يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي ووهبة البديل المؤقت

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

ولي العهد السعودي يلتقط سيلفي مع المواطنين في تبوك .. صور

أحمد الفيشاوي مع زوجته على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي .. صور

4 مشاهد تكشف تورط الكاف فى تتويج الترجى باللقب الإفريقى على حساب الأهلى

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو
أحمد موسى يقدم حلقة خاصة في حب الرسول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟