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إطلالة جذابة لـ هبة مجدي بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:45 م
هبة مجدي
هبة مجدي
آية التيجي
ظهرت الفنانة الجميلة هبة مجدي بإطلالة جذابة وموفقة وناعمة للغاية، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وقد ارتدت هبة فستان طويل باللون الأبيض، المصنوع من الحرير اللامع، بتصميم ناعم للغاية من منطقة الأكتاف هو ما أكمل بشكل كبير من إطلالتها.

وقد اختارت هبة أن تترك شعرها منسدلا بشكل جذاب على أكتافها، وقد بدا أقصر من العادي، هو ما أكمل من إطلالتها بشكل كبير، ووضعت هبة بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف هبة في ارتداء الإكسسوارات فقد اختارت ارتداء خاتم على يديها باللون الفضي، مع قرطين كبيرين باللون الفضي أيضا، وهو ما أكمل من إطلالتها.

يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة هبة مجدي وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها، عند نشرت عبر الإنستجرام..
إطلالة جذابة لـ هبة مجدي بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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