المفتي ومدير أمن الغربية في ضيافة نادي القضاة للاحتفال بالمولد النبوي.. صور

نظّم نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى، رئيس النادي، نائب رئيس محكمة النقض، احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والمستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة طنطا، وعدد كبير من القضاة وأسرهم.





قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، في كلمته: «إننا نحتفل في هذه الأيام المباركة بذكرى مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث ليتمم مكارم الأخلاق».



