النقل النهري: رفع كفاءة الموانئ لتعظيم العائد الاقتصادي منها

قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن الهيئة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للموانئ النهرية؛ وذلك من أجل توفير المقومات الأساسية لانتعاش منظومة النقل النهري.





وأضاف "عبد العظيم"، في تصريح لـ"صدى البلد": "لا بد من تطوير الموانئ النهرية في مصر أولا؛ حتى نحقق العائد الاقتصادي، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير مسار ملاحي صالح ومتكرك، ووجود أهوسة تعمل بكفاءة، وتوفير موانئ بحرية نستطيع من خلالها نقل وتخزين البضائع والسلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير المساعدات الملاحية اللازمة لضمان سلامة النقل النهري في مصر".



