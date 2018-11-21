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أخبار البلد

النقل النهري: رفع كفاءة الموانئ لتعظيم العائد الاقتصادي منها

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:24 ص
الدكتور عبد العظيم
الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري
أحمد أبوشوشة
قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن الهيئة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للموانئ النهرية؛ وذلك من أجل توفير المقومات الأساسية لانتعاش منظومة النقل النهري.

وأضاف "عبد العظيم"، في تصريح لـ"صدى البلد": "لا بد من تطوير الموانئ النهرية في مصر أولا؛ حتى نحقق العائد الاقتصادي، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير مسار ملاحي صالح ومتكرك، ووجود أهوسة تعمل بكفاءة، وتوفير موانئ بحرية نستطيع من خلالها نقل وتخزين البضائع والسلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير المساعدات الملاحية اللازمة لضمان سلامة النقل النهري في مصر".

وأشار رئيس هيئة النقل النهري إلى أن سلامة وأمن المواطنين تأتي على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن الهيئة لن تسمح بإبحار مركب في نهر النيل يمثل خطرا على حياة مستقليه، كما أنه ستتم مراجعة التصميمات التي نفذت بها المراكب؛ كي يتم الاطمئنان على سلامتها قبل البدء في عملية الإبحار.
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