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أخبار العالم

بتعليمات من ترامب: رصد مبلغ خرافي لتأمين الحدود أمام قافلة المهاجرين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:11 ص
ترامب وقافلة المهاجرين
ترامب وقافلة المهاجرين
حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد يتكلف نحو 72 مليون دولار؛ لإرسال أكثر من 5 آلاف جندي للتصدي لقافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن إكسماينر"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع روب مانينج، إنه بالنظر إلى التكلفة المقدرة لنشر القوات وتشغيلها وإدامتها وإعادة انتشارها تبلغ حوالي 72 مليون دولار لما يقرب من 5900 من أفراد الخدمة الفعلية على الحدود حتى 15 ديسمبر.

وأضافت أن 138 مليون دولار أخرى ذهبت إلى 2100 جندي من الحرس الوطني شاركوا في مهمة منفصلة منذ الربيع.

وقال "مانينج" إن التقدير لا يمثل سوى القوات والدعم اللذين تم طلبهما والموافقة عليهما حتى يوم الاثنين.

وأشارت إلى ان الديمقراطيين واصلوا الضغط على البنتاجون؛ للحصول على إجابات حول نشر القوات، والتي كانت استجابة لأمر تنفيذي من الرئيس ترامب، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الجاري.
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