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أخبار العالم

أمريكا تدين تفجيرا إرهابيا استهدف احتفالاً بالمولد النبوي في أفغانستان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، الانفجار الإرهابي الذي استهدف تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية "كابول"، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن واشنطن ستبقى ملتزمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان، وستقف إلى جانب الأفغانيين الذين يريدون مستقبلا خاليا من هذه الأعمال الوحشية العنيفة.

وأعربت عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، مشيرة إلى أن هذا العمل المخزي استهدف أناسا كانوا يحيون ذكرى المولد النبوي بسلام؛ ما يكشف مدى جبن ووحشية مرتكبي العنف في أفغانستان.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت عن أن حصيلة قتلى الانفجار ارتفعت 50 شخصا على الأقل، إلى جانب إصابة 83 شخصاً، بينهم 20 في حالة حرجة.
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