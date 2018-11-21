ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مارسيال العنيد يدفع تشيلسي ويوفنتوس لخطفه من مانشستر يونايتد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
مارسيال
مارسيال
إسراء أشرف
يأمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الحفاظ على الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم الفريق، حيث يحظى اللاعب باهتمام كبير من جانب عدة أندية كبرى.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، يرغبان في الحصول على خدمات مارسيال من مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت سكاي، إلى أن بعدما رفض مارسيال تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، قامت إدارة الشياطين الحمر بتفعيل خيار التجديد لعام إضافي في عقد اللاعب حتى عام 2020، حيث إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي بعد محاولات كثيرة.

وأكدت الشبكة البريطانية في تقريرها أن مانشستر يونايتد يريد من مارسيال أن يجدد عقده مع الفريق، واستمرت المفاوضات منذ الصيف الماضي، عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني يرغب في الاستغناء عن اللاعب.

وتؤمن إدارة النادي الإنجليزي، بقدرتها في الحفاظ على اللاعب الفرنسي كونها تعتقد أنه لديه الكثير ليقدمه خلال القترة المقبلة، وتخشى أن يتوهج أكثر عندما يرحل إلى نادٍ آخر.
loading...

ترشيحاتنا

نادر شوقي: حسام غالي مستمر في عمله بعيدًا عن أزمة عرابي.. فيديو

ننشر تفاصيل مواصفات امتحانات 2019 لتلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية

مدرب كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة: حصلنا على بطولة العالم ولم يستقبلنا أحد في المطار.. فيديو

مؤمن زكريا يطالب الجماهير بالدعاء لوالدته

كافاني يصدم مودريتش ويبعده عن الكرة الذهبية

هاني شنودة: فايزة أحمد جريت ورا مايسترو بالشبشب.. فيديو

الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة

الدرندلي يكشف سر عصبية كارتيرون في مران الأهلي

سوق العبيد الحديث.. بيع فتاة قاصر على الفيسبوك مقابل 500 بقرة

شاهد.. صحراء السعودية تتحول إلى بحيرات.. ومراكب ومجاديف للمرة الأولى

التعليم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 12 يناير

التغذية غير السليمة وراء ارتفاع الإصابة بالسرطان.. احترس من هذه الأطعمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

شاهد.. صحراء السعودية تتحول إلى بحيرات.. ومراكب ومجاديف للمرة الأولى

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أسرار المماليك في متحف النسيج

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

فيديو

مدرب كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة: حصلنا على بطولة العالم ولم يستقبلنا أحد في المطار.. فيديو
وكيل الأوقاف لمطرب إنجليزي أعلن عدم التزامه بالصلاة:حسابك عند الله..فيديو
بث مباشر.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين
شاهد..طريقة تصنيع عروسة وحصان حلاوة المولد بالمنزل
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟