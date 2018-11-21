مارسيال العنيد يدفع تشيلسي ويوفنتوس لخطفه من مانشستر يونايتد

يأمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الحفاظ على الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم الفريق، حيث يحظى اللاعب باهتمام كبير من جانب عدة أندية كبرى.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، يرغبان في الحصول على خدمات مارسيال من مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأشارت سكاي، إلى أن بعدما رفض مارسيال تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، قامت إدارة الشياطين الحمر بتفعيل خيار التجديد لعام إضافي في عقد اللاعب حتى عام 2020، حيث إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي بعد محاولات كثيرة.



وأكدت الشبكة البريطانية في تقريرها أن مانشستر يونايتد يريد من مارسيال أن يجدد عقده مع الفريق، واستمرت المفاوضات منذ الصيف الماضي، عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني يرغب في الاستغناء عن اللاعب.



وتؤمن إدارة النادي الإنجليزي، بقدرتها في الحفاظ على اللاعب الفرنسي كونها تعتقد أنه لديه الكثير ليقدمه خلال القترة المقبلة، وتخشى أن يتوهج أكثر عندما يرحل إلى نادٍ آخر.