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رياضة

طلائع الجيش يلتقى مع بتروجت بالدورى الممتاز .. اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:05 م
محمد حلمى
محمد حلمى
عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش مع بتروجت اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكرى فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى فريق الطلائع بقيادة مدربه محمد حلمى إلى الفوز بالمباراة من أجل السير بخطى ثابتة نحو مزيد من النتائج الجيدة بعد مسلسل العروض القوية التى قدمها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وفى المقابل يحاول بتروجت بقيادة مدربه مؤمن سليمان إلى الفوز بالمباراة فى أول لقاء له مع الفريق البترولى بعد أن حل بديلا لطارق يحيى.

ويقع طلائع الجيش فى المركز الثامن برصيد 16 نقطة ، بينما يقع بتروجت فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
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