الجمباز يبحث الاستعدادات لاستضافة البطولة الدولية

عقد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، اجتماعا لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي التى يستضيفها نادي هليوبوليس لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر المقبل على ملعب الصالة المغطاة بفرع النادى بمدينة الشروق بمشاركة 10 دول أجنبية يمثلها 80 فردا ما بين مدربين وإداريين ولاعبات، منهم 60 لاعبة مصنفة دوليا، بالإضافة إلى الاندية المصرية التى تشارك بنحو 240 لاعبة منها الجزيرة والصيد ووادى دجلة.



شهد الاجتماع نهى عبد الوهاب بصفتها نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجمباز، والرائد عمر مكي عضو اللجنة الفنية، والدكتور محمد على سليمان رئيس اللجنة الفنية، الدكتور احمد رجب رئيس لجنة المسابقات وآخرون من اللجنة المسئولة من الاتحاد المصري للجمباز، وعمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس وشيرين محفوظ عضو مجلس الإدارة وتامر إسماعيل عضو اللجنة الرياضية.



تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية واستقبال الوفود المشاركة، لخروج البطولة بالمستوى اللائق، على غرار البطولة الإفريقية للجمباز التي أقيمت مؤخرا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.