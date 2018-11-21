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تعليم

جنوب الوادى:22 جامعة مصرية وعربية تشارك في خماسيات كرة القدم.. الأحد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن انطلاق فعاليات الدورة العربية الرابعة عشر لخماسيات كرة القدم الأحد 24 نوفمبر وتستمر حتى 29 نوفمبر، وذلك بالاشتراك مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية باتحاد الجامعات العربية.

يشارك فى البطوله 22 جامعة مصرية وعربية" الاسكندرية واسيوط وطنطا والمنصورة وحلوان والمنيا والمنوفية وقناة السويس وبنى سويف وبنها وسوهاج ودمنهور وأسوان ومدينة السادات والسويس ووزارة التعليم العالي والأكاديمية البحرية بالقاهرة واسوان والجامعة العربية المفتوحة والمستقبل والنهضة والمصرية الروسية والمصرية اليابانية وحورس ومعهد الجزيرة العالى" ومن الجامعات العربية جامعات الموصل وتكريت وديالى من العراق وعمان الأهلية من الأردن والسلطان قابوس من سلطنة عمان والأزهر غزة من فلسطين.

أشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن أيام الدورة العربية يتخللها زيارات ميدانية لمعابد دندرة و الأقصر و برنامج فنى فى إطار ليالي الجنوب، مضيفًا بأن مشاركة 50 طالبة فى فعاليات الدوره يدل على مشاركة الفتاة الجامعية فى كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التى ينظمها المجلس العربي للأنشطة الطلابية والذى يتخذ من جامعة جنوب الوادى مقرًا له.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا و الدكتور عمرو عزت سلامة- أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
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