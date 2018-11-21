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نشأت الديهي: الدولة تسعى لإعادة الصحة المصرية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:24 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
حسام الحارتي
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بما تقوم به وزارة الصحة من خلال الكشف المبكر على المصريين من أجل القضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" ، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن ما يقوم به قطاع الصحة بمثابة عمل ضخم وغير مسبوق بكل المقاييس.

وأوضح الديهي ، أن الغرض من الكشف المبكر على المصريين هو إعادة الصحة المصرية للوضع المقبول، حتى يكون المواطنين قادرين على القيام بمهامها التنموية،متابعا "زمان كان اللى بيبقى عنده فيروس سي بيموت، دلوقتي بيتعالج فورًا ومجانًا".
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