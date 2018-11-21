المريخ يضع قدما في ربع نهائي كأس زايد برباعية في مرمى اتحاد الجزائر..فيديو

حقق فريق المريخ السوداني فوزًا عريضًا علي ضيفه اتحاد الجزائر بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي "ملعب المريخ" ضمن منافسات مباريات الذهاب بدور الـ 16 من كأس زايد للأبطال.



أحرز محمد عبد الرحمن يوسف هدفي التقدم في الدقيقة 2 ، 10، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهاتريك في الدقيقة 35.



وقبل نهاية الشوط الأول زاد خالد عبد المنعم النعسان من جراح الفريق الجزائري بالهدف الرابع.



وفى الشوط الثانى قلص الفريق الجزائرى النتيجة بتسجيل الهدف الأول والوحيد فى الدقيقة 61 من زمن اللقاء عن طريق لاعبه محمد الأمين حامية.



جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم 10 ديسمبر المقبل على ملعب "5 يوليو" معقل الفريق الجزائرى.