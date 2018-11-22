مقتل 6 موظفين على الأقل في هجوم لـ بوكو حرام بالنيجر

أعلن كالا مونتاري وزير الدفاع في النيجر مقتل 6 موظفين على الأقل في هجوم شنه مسلحون متطرفون على فريق حفر آبار تابع للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه (فوراكو)، التي تعمل برؤوس أموال فرنسية.



وقال مونتاري - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - إن الهجوم وقع في منطقة "تومور" شرق مدينة "ديفا"، مُحملا جماعة "بوكو حرام" المسؤولية عنه.



وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية بالأساس في نيجيريا، وفي العام 2015 بايعت تنظيم "داعش" وغيرت أسمها إلى "ولاية غرب افريقيا".