ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب الأهلي: مباراة الوصل صعبة.. ولا بديل عن الفوز

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب غاية في الأهمية ولا بديل فيها سوى الفوز.

وأضاف قمصان، أن الأهلي خلال لقاء اليوم سيتحلى بكل العوامل التي تساعده على تحقيق هدفه وهو الفوز والتأهل لدور الثمانية.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من تخطي الظروف الحالية، من أجل إسعاد جماهير النادي التي لا ترضى إلا بتحقيق البطولات.

وشدد على أن لاعبي الأهلي سبق أن واجهوا مثل هذه الظروف، ولديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال إن معدن لاعبي الأهلي دائما ما يظهر عند الشدائد، وفي الأوقات الصعبة والجميع يعلم جيدا مدى صعوبة الموقف، ولذا فإن هناك من الإصرار والعزيمة ما يؤهلهم لتقديم مباراة جيدة تليق باسم الأهلي وتحقيق الهدف المحدد من المباراة.
loading...

ترشيحاتنا

السجن 5000 عام لجندي بـ جواتيمالا.. قتل سكان قرية كاملة

عصام الحضري يوجه صدمة جديدة لـ الإسماعيلي

جبل طارق يشعل الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا

أهالى قليوب يشكون لوزيرة الصحة من طول الانتظار وتحصيل الرسوم

الحكومة: الدعم النقدي سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من يناير

سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

الأهلي في مهمة مصيرية أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد.. اليوم

برامج خبيثة تخترق هواتف مئات الآلاف من مستخدمي نظام أندرويد

المصري ينتظر موافقة ميدو لتهدئة غضب الجماهير

الأرصاد تحذر: عدم استقرار الطقس أمطار رعدية على معظم الأنحاء

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل رجل أعمال وزوجته.. سائقهما نفذ الجريمة

بالأسماء .. وزير الداخلية يوافق على تجنيس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية وسحب المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

فيديو

إعلان حالة الطوارئ في أستراليا بسبب حرائق الغابات.. فيديو
وزيرة البيئة: نعمل على تحسين مياه نهر النيل والهواء.. فيديو
تفاصيل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.. فيديو
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟