مدرب الأهلي: مباراة الوصل صعبة.. ولا بديل عن الفوز

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب غاية في الأهمية ولا بديل فيها سوى الفوز.



وأضاف قمصان، أن الأهلي خلال لقاء اليوم سيتحلى بكل العوامل التي تساعده على تحقيق هدفه وهو الفوز والتأهل لدور الثمانية.



وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من تخطي الظروف الحالية، من أجل إسعاد جماهير النادي التي لا ترضى إلا بتحقيق البطولات.



وشدد على أن لاعبي الأهلي سبق أن واجهوا مثل هذه الظروف، ولديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه المواقف.



وقال إن معدن لاعبي الأهلي دائما ما يظهر عند الشدائد، وفي الأوقات الصعبة والجميع يعلم جيدا مدى صعوبة الموقف، ولذا فإن هناك من الإصرار والعزيمة ما يؤهلهم لتقديم مباراة جيدة تليق باسم الأهلي وتحقيق الهدف المحدد من المباراة.