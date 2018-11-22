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تعليم

شوقي: الأجيال المستفيدة من نظام التعليم الجديد حظها حلو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي يوم نتأخر فيه عن تطوير التعليم، يحرم أجيالا من التعليم الجيد، مشيرا إلى أنه يجب العمل في أسرع وقت. 

وأضاف شوقي، في كلمته خلال جلسة الابتكار والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، أنه تم إطلاق نظام التعليم الجديد، وهو الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم هذه الأجيال لوزير التعليم العالي، على مستوى عالِ من الكفاءة، قائلا: "الأجيال دي حظها حلو جدا". 

وأوضح أن الدفعة الدراسية الحالية من الصف الأول الابتدائي تم تسليمهم كتب دراسية بمناهج جديدة تماما، مشيرا إلى أن أولوياء الأمور لهؤلاء الطلاب، كان تعليقهم: "ولادنا بترجع من المدرسة مبسوطة"، معقبا: "ده انتصار لينا في حد ذاته".
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