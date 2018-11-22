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رياضة

مدرب بوروسيا دورتموند يزف أنباء سارة للجماهير قبل مواجهة ماينز

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
نور عادل
زف لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، أنباء سارة لجماهير فريقه، قبل مواجهة ماينز، السبت المقبل، في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

وقال فافر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "جميع اللاعبين جاهزين بعد تعافيهم جميعًا، ولا توجد لدينا إصابات".

وكان دورتموند قد عانى من غيابات عديدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في خط الدفاع، قبل أن يستعيد كافة اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وتطرق المدرب السويسري للحديث عن المدافع الفرنسي عبدو ديالو، قائلًا: "لقد شارك معنا في التدريبات على مدار الأسبوع، وبدأ في المشاركة بشكل كامل في المران أمس".

وأثنى فافر على اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، مشيرًا إلى قدرته على شغل عدة مراكز في الخط الخلفي، وهو ما يصب في صالح الفريق.

يذكر أن دورتموند يحتل صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بوروسيا مونشنجلادباخ.
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