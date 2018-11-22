ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نادية الجندي: تربية ابني هشام حمدي كانت صعبة جدا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قالت الفنانة نادية الجندى، إن تربيتها لابنها هشام عماد حمدى كانت صعبة للغاية، وأخذت الاهتمام الأول في حياتها الخاصة والعملية.

وأضافت نادية فى تصريح لصدي البلد قائلة: "برغم من حرصي على تربية ابنى بشكل جيد إلا أن العمل اثر ايضا ولكن بشكل محدود جدا".

يذكر أن نادية الجندي تم تكريمها ضمن فعاليات مهرجان القومى للسينما الذي أقيم يوم الأحد الماضى فى المسرح الصغير بدار الأوبرا.
loading...

ترشيحاتنا

إسدال الستار على قضية الصيدلي المصري بالسعودية.. عودة جثمانه إلى الوطن بعد جهود مصرية مكثفة ومستحقاته تصل أسرته

أردوغان يتراجع : لن التقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

ولي العهد السعودي يغادر الرياض في زيارة لعدد من الدول العربية

محمد صبحى يكشف سبب استدعائه لأمن الدولة وحقيقة تكليف السيسى له.. ويؤكد: الإسفاف موجود في كل العصور

اعترافات قاتل شقيقه في المرج: بكيت على جثته ووالدنا طردنا من المنزل .. تفاصيل

لإنقاذ مريضة .. طبيب يتلقى رسالة تحذيرية كتبها والده قبل 18 عاما على وفاته

مصطفى يونس: مدرب برازيلى لقيادة المصرى و5 صفقات سوبر فى يناير

منزل للبيع بـ جنيه استرليني واحد.. والوسطاء يمتنعون.. صور

العشق الممنوع .. عروس الوراق خانت زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف فقتل عشيقها

شاهد.. لقطات مثيرة من إعصار مدمر وشاهقة مائية في إيطاليا

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.. فيديو

تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

فيديو

الداخلية تنفذ 375 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بالمحافظات.. فيديو
الداخلية: ضبط مصنع خلاطات مياه مغشوشة بـ القليوبية.. فيديو
محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف والتجميل والإنارة بالخانكة.. فيديو وصور
أسوان تستقبل مجموعة من سفراء الدول الإفريقية .. فيديو وصور
وزير المالية يفتتح مأمورية الضرائب العقارية بـ الشيخ زايد..صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟