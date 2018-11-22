نادية الجندي: تربية ابني هشام حمدي كانت صعبة جدا

قالت الفنانة نادية الجندى، إن تربيتها لابنها هشام عماد حمدى كانت صعبة للغاية، وأخذت الاهتمام الأول في حياتها الخاصة والعملية.



وأضافت نادية فى تصريح لصدي البلد قائلة: "برغم من حرصي على تربية ابنى بشكل جيد إلا أن العمل اثر ايضا ولكن بشكل محدود جدا".



يذكر أن نادية الجندي تم تكريمها ضمن فعاليات مهرجان القومى للسينما الذي أقيم يوم الأحد الماضى فى المسرح الصغير بدار الأوبرا.