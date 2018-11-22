الرئيس العراقي: نخطط لتدشين وكالة لإعادة الإعمار

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إن العراق يخطط لإطلاق وكالة لإعادة الإعمار ستركز على مشاريع مثل ميناء في المياه العميقة وشبكة للسكك الحديدية.



وأبلغ صالح مؤتمرا دوليا في روما أن العراق يخطط للعمل مع كيانات أجنبية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، بشأن مشاريع للبنية التحتية في مسعى لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.