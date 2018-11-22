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اقتصاد

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بملياري جنيه من أصل 19 مليارا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
محمد يحيي
رفضت الحكومة، اليوم الخميس، اقتراض نحو 16.94 مليار جنيه من السوق والبنوك المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى معدلاتها خلال شهر نوفمبر.

وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أنه جرى بيع أذون خزانة لأجل 364 يوما بنحو 1.308 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 19.92%، بينما جرى بيع أذون خزانة لأجل 182 يوما بلغت 757.67 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم طرحه وبيعه نحو 2.065 مليار جنيه ليقل عما كان مستهدفا بيعه بنحو 16.94 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن صباح اليوم طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه تتضمن طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما.
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