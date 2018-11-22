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هاني عادل يروي قصة مرعبة تعرض لها في صغره

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:28 م
الفنان هانى عادل
الفنان هانى عادل
حمزة شعيب
روى الفنان هاني عادل، قصة مرعبة تعرض لها فى طفولته، قائلا "إنه في صغره كان يقطن بمنطقة مصر القديمة، وفي يوم من الأيام كان يجلس في شقته وحيدا، وترك باب غرفته مفتوحا".

وتابع "عادل"، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية "منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية "cbc"، "سبت الكرسي بتاعي قدام المكتب وقمت أفتح الباب عشان جارتي كانت بتخبط، دخلت أجيبلها حاجة تشربها من الثلاجة، رجعت لقيتها بتقوللي مين اللي قاعد على كرسي المكتب ده، وأنا ببص على الكرسي لقيت الكرسي بيتهز جامد كأن حد قاعد وبيسمع أغاني ومستنيني أرجع أقعد عليه".

وأشار إلى أنه روى لوالديه القصة ولم يصدقه أحد من عائلته، وما زال يتذكرها حتى الآن.


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