اختبار تأهيلي لباحث لمناقشة رسالة دكتوراه في التصنيع الزراعي بسيناء

نظمت كلية العلوم البيئية الزراعية جامعة العريش اختبارا تأهيليا للباحث محمود نجيب المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الاقتصاد والتنمية الريفية.



أكد الباحث محمود نجيب أن الرسالة بعنوان دراسة اقتصادية لتصنيع المنتجات الزراعيه والسمكية داخل محافظه شمال سيناء في كليه العلوم الزراعية .



وقد ضمت اللجنة الدكتور حبش إبراهيم النادي رئيسا للجنة والدكتور رجب حفني مستشار رئيس الجامعه , والدكتور محمود محمد فوزي أستاذ الاقتصاد بجامعه كفر الشيخ , والدكتور مروان مصطفي حسن عميد كليه الاقتصاد المنزلي؛ والدكتور رياض اسماعيل عميد كليه العلوم الزراعية و الدكتور محمد دياب الديب استاذ الفاكهه بجامعه العريش والدكتور عزت رشاد مرزوق وكيل الدراسات العليا بكلية العلوم الزراعية والدكتور هاني محمد سامي وكيل البيئه وخدمه المجتمع بكليه العلوم الزراعية