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شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth".

ورصدت اللقطات الجوية سيولة مرورية على طريق صلاح سالم، وكافة الطرق المحيطة به.

كما رصدت اللقطات، السيولة التامة بمحيط منطقة العباسية، ورمسيس، وأعلى كوبري 6 أكتوبر، و15 مايو، ومحور 26 يوليو.
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