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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق في باكستان إلى 30 قتيلا و40 مصابا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:34 م
سوق في باكستان
سوق في باكستان
أ ش أ
أعلنت مصادر أمنية في باكستان ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي اجتاح سوقا في منطقة "أوراكزاي السفلى" القبلية الواقعة شمال غربي البلاد، إلى 30 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة عن تلك المصادر القول إن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية تقع في بلدة "كالايا" في منطقة "أوراكزاي"، مضيفة أن هناك ثلاثة أطفال بين القتلى جراء الانفجار.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تثبيت قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد في دراجة نارية، موضحة أن عددا من الأشخاص كانوا في السوق يشترون بعض الملابس الثقيلة عندما انفجرت هذه القنبلة.

وقالت السلطات الباكستانية إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة التي وقع فيها الانفجار ولا يزال التحقيق جاريا.

يأتي هذا الانفجار بعد بضعة ساعات من محاولة مسلحين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من الشرطة الباكستانية وإصابة حارس أمن.
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