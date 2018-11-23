سقوط شخص حاول سرقة صاحب معرض سيارات بالمحلة الكبري



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لدي العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من المدعو "السيد المنسي" مواليد 1969 م مقيم بمحيط مسجد اليماني – صاحب معرض تأجير سيارات ضد المدعو "محمد حسني .ا" مواليد 1977 م ومقيم بشارع سعد الزعبلاوي بمحاولة سرقة السيارة ملاكي ماركة هيونداي البترا رصاصي اللون بمفتاح مصطنع حال استئجار السيارة بعد عودتها إلى مالكها.



وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن الرائد محمد نصر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة تدشين مفتاح مصطنع لسرقة سيارات المعرض وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى ضبط شخص حاول سرقة صاحب معرض سيارات بمفتاح مصطنع بالمحلة الكبري.