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محافظات

سقوط أمطار غزيرة وتجمع المياه بالوديان الجبلية بالسويس.. فيديو وصور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:23 م
مياه بالوديان الجبلية
مياه بالوديان الجبلية بالسويس
حسن غنيمة
شهدت محافظة السويس سقوط أمطار غزيرة، اليوم، فيما غرقت الشوارع بمياه الأمطار في بعض المناطق وشكلت برك مياه تسببت في إعاقة حركة سير المارة.

شهدت منطقة العين السخنة وطريق الزعفرانة سقوط الأمطار بغزارة، خاصة بالمناطق الجبلية وتساقطت قطع الثلج الصغيرة.

ولم تؤثر الأمطار على حركة السير بالطرق الإقليمية، وما زالت الطرق مفتوحة بشكل طبيعي، أمام الحركة المرورية، وانتظمت حركة سير السيارات بطريق العين السخنة.

قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إنه توجد حالة طوارئ بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة سيول محتملة لو حدثت.

ومن جانبه قال الشيخ محمد خضر، شيخ قبيلة العامرين بالعين السخنة، إن كميات كبيرة من المياه تجمعت داخل الوديان بالمناطق الجبلية.
سقوط أمطار غزيرة وتجمع المياه بالوديان الجبلية بالسويس.. فيديو وصور
سقوط أمطار غزيرة وتجمع المياه بالوديان الجبلية بالسويس.. فيديو وصور
سقوط أمطار غزيرة وتجمع المياه بالوديان الجبلية بالسويس.. فيديو وصور
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