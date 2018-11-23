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رياضة

سموحة يواصل استعداداته لمواجهة بتروجيت

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وأسامة نعمان عضو مجلس إدارة النادى على التواجد فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمؤازرة الفريق وتقديم الدعم المعنوى للجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة بتروجيت والتى تقام فى الخامسة والربع مساء الاثنين المقبل.

قاد طارق يحيى وجهازه المعاون تدريبات اليوم والتى شملت الإحماء وتمرينات اللياقة والتكتيك وخطة المباراة.

من المقرر أن ينهي الفريق تدريباته بالإسكندرية فى الثانية عشرة والنصف من ظهر الغد، قبل أن يغادر للقاهرة للدخول فى معسكر المباراة.
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