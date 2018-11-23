ريال مدريد وإيبار.. 20 لاعبا بقائمة الفريق الملكى غدا

كشف الأرجنتيني سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن قائمة الفريق الملكى لمواجهة نظيره فريق إيبار غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الليجا الإسباني.



واختار مدرب الميرنجى قائمة ضمت 20 لاعبا هم: فى حراسة المرمى: كورتوا ولوكا وكاسيا وفى خط الدفاع: فاران وراموس ومارسيلو وأودريزولا وخافى سانشيز وكارفخال وبخط الوسط: مودريتش وكروس وفالفيردى وأسينسيو وسيبايوس وإيسكو ويورينتى وفى خط الهجوم: فاسكيز وجاريث بيل وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.



فيما يغيب عن اللقاء للإصابة كل من: كاسيمرو وادرياتو دياز وناتشو ونافاس حارس المرمى.