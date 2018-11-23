وصول جثمان الشهيد أحمد طه في مقابر العائلة بـ ترب الغفير

وصل، جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، الذي قتل غدرا أثناء عمله بالسعودية إلى مقابر العائلة بترب الغفير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.



وشارك فى تشييع الجنازة، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحشد كبير من الصيادلة والمواطنين الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الشهيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.



قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه يقدم باسم جموع الصيادلة العزاء لأسرة الشهيد، وانه يتفرغ للقصاص عقب انتهاء مراسم العزاء.. مشيرًا إلي أن مرتكب الحادث اعترف بالجريمة وسوف يحاكم ويتحقق القصاص العادل لدماء الشهيد.